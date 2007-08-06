Громкое ограбление музея в Ницце: похищены четыре ценных полотна

Вооруженные грабители в масках похитили вчера четыре ценных полотна из музея изобразительных искусств имени Жюля Шере в Ницце.

Как передает РИА «Новости»,в середине дня преступники ворвались в музей, находящийся в центре города, угрожая сотрудникам оружием. Они сняли со стен и вынесли две картины Брейгеля, а также Сислея и Моне.

21 сентября 1998 года из этого же музея уже были похищены две картины художников-импрессионистов - Моне и Сислея. Позднее произведения были найдены неповрежденными на стоявшем в местном доке судне.

В 2002 году за этот грабеж хранитель музея Жан ФОРНЕРИ и два его сообщника были приговорены к различным срокам заключения.