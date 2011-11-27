В Днепродзержинске задержан гражданин одного из государств СНГ

В Днепродзержинске стражи порядка задержали 37-летнего гражданина одного из государств СНГ, который на родине объявлен в розыск.

Как сообщили УНИАН в Отделе связей с общественностью ГУ МВД в Днепропетровской области, задержанный находился на территории Украины нелегально.

Иностранца разыскивали правоохранительные органы своей страны за совершение мошеннических действий относительно граждан, с избранием ему меры пресечения – ареста.

Сейчас злоумышленник заключен в изолятору временного держания Днепродзержинского городского управления милиции.

Решается вопрос о его последующей экстрадиции с Украины.