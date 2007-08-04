Шевченко: съезд ПР - самый дорогой из всех

Партия регионов Украины традиционно провела самый дорогой среди всех партийный съезд, но его формат создает ощущение, что команда Виктора ЯНУКОВИЧА остается постсоветской. Так прокомментировал сегодняшний Х съезд ПР председатель Комитета по вопросам свободы слова и информации в Верховной Раде 5 созыва, член фракции БЮТ Андрей ШЕВЧЕНКО.

Как сообщила пресс-служба БЮТ, бывший шеф-редактор “5-го канала” отметил помпезность торжеств, организованных Партией регионов в субботу в Киеве во дворце «Украина» и Дворце спорта.

«Фишкой» съезда Партии регионов А.ШЕВЧЕНКО называет суфлер, которым пользовался В.ЯНУКОВИЧ во время своих выступлений: он читал из двух полупрозрачных экранов, установленных с обеих сторон трибуны.

“С уважением отношусь к новым технологиям, при этом сам факт, что Виктор ЯНУКОВИЧ оказался единственным из «регионалов», кто не смог выступить без подсказки, является достаточно красноречивым”, - сказал А.ШЕВЧЕНКО, объяснив, что такими суфлерами часто пользуются американские политтехнологи.

“Главная новость для страны – “проффесор” ЯНУКОВИЧ обзавелся модным суфлером”, - отметил А.ШЕВЧЕНКО.

Ранее украинские масс-медиа сообщали, что Партия регионов в избирательной кампании пользуется услугами американских технологов во главе с Полом МАНАФОРТОМ.

По мнению А.ШЕВЧЕНКО, феерверки, музыка и пышные декорации на съезде регионалов не “смогли лишить ощущения серого пафоса компартийных съездов”.

«Политбюро на сцене, скука в зале – все это напоминало съезды старой КПСС или кучмовской «ЕДы», - просуммировал А.ШЕВЧЕНКО.

Председатель Комитета по вопросам свободы слова и информации отметил также, что у него есть вопрос относительно развесистой трансляции съезда украинскими телеканалами, в частности, государственными. Он отметил, что в эфире «Первого национального» трансляция презентации избирательной десятки Партии регионов состоялась вместо заявленного в программе экономического журнала “Перекресток”.