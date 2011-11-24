Инспектор оценил безопасность подгоревшего «Олимпийского» в 350 тыс

Сегодня сотрудники Службы безопасности Украины во взаимодействии с Генеральной прокуратурой задержали в Киеве во время получения взятки главного государственного инспектора отдела надзора за объектами повышенной опасности и Евро-2012.

Как сообщили УНИАН в пресс-центре СБУ, чиновник департамента пожарной безопасности Государственной инспекции техногенной безопасности Украины, полковник службы гражданской защиты населения, требовал и получил от коммерческого директора одного из обществ с ограниченной ответственностью 350 тысяч гривень за согласование актов принятия строительно-монтажных работ, выполненных на НСК «Олимпийский». Деньги взяточник получил в своем служебном кабинете, где и был сразу задержан сотрудниками СБУ.

Материалы СБУ о вымогательстве и получении задержанным взятки в порядке ст. 97 УПК Украины переданы в Генеральную прокуратуру Украины для возбуждения уголовного дела по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (получение взятки).

Как сообщали СМИ, уже во время торжественного открытия НСК "Олимпийский" произошел пожар. Причиной возгорания было попадание праздничного фейерверка в конструкцию под крышей стадиона, где были размещены осветительные приборы. Вследствие этого загорелась декорация. В тот раз работникам НСК удалось самостоятельно справиться с чрезвычайной ситуацией.