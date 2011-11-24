В Полтаве водителей-нарушителей будут пугать роликами с мест ДТП

В Полтаве инспекторы ГАИ с целью профилактики аварийности на дорогах организовали для водителей-нарушителей «кинотеатр» на колесах с просмотром видеороликов с мест ДТП.

Об этом УНИАН сообщила инспектор Сектора связей с общественностью Управления ГАИ УМВД Украины в Полтавской области Наталья ВАРЧЕНКО.

По ее словам, в Полтаве начал ездить «профилактический автобус» ГАИ. Работники милиции не штрафуют нарушителей дорожного движения, а приглашают их в этот автобус, который оборудован импровизированным кинотеатром. Там недисциплинированные участники дорожного движения смотрят видеоролики о последствиях нарушений дорожного законодательства.

С правонарушителями инспекторы ГАИ в дополнение проводят профилактическую беседу, в ходе которой отмечают необходимость взаимоуважения между участниками дорожного движения, отметила Н.ВАРЧЕНКО.

После устного предупреждения нарушителей отпускают, не составляя административного протокола. «Однако это касается лишь тех водителей и пешеходов, которые попали в поле зрения инспекторов впервые. Надеемся, что для большинства участников дорожного движения такой метод профилактики со стороны ГАИ будет значительно более действенным, чем штрафы и лишение права управлять транспортными средствами», - сказала Н.ВАРЧЕНКО.