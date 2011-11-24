В Днепропетровске построят три гостницы мировых брендов

В Днепропетровске к 2014 г. построят три гостиницы мировых брендов - Marriott, Holiday Inn и Swissotel.

Как передает кореспондент УНИАН, об этом во время рабочей встречи с представителями Европейской федерации баскетбола FIBA Europe сообщил глава Днепропетровской облгосадминистрации Александр ВИЛКУЛ.

По его словам, завершается оформление необходимых документов на строительство этих трех гостиниц, места их расположения уже определены, завершается разработка проектов.

«После того, как у Днепропетровска в последний момент незаслуженно и несправедливо забрали право проведения футбольного чемпионата Евро-2012, мы покажем, как нужно работать на этапе подготовке чемпионата Европы «Баскет-2015», - заявил А.ВИЛКУЛ.

На сегодня в Днепропетровске 57 гостиниц.

Как сообщал УНИАН, 23 ноября председатель Днепропетровской облгосадминистрации А.ВИЛКУЛ во время рабочей встречи с представителями Европейской федерации баскетбола FIBA Europe заявил, что Днепропетровск готов принять финальные игры чемпионата Европы «Евробаскет-2015».