В Черкасской области целый город остался без воды

Город Ватутино Черкасской области остался без воды из-за полумиллионного долга Ватутинского городского водоканала перед энергетиками.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе управления МЧС в Черкасской области, в оперативно-диспетчерскую службу областного управления МЧС поступила информация о том, что в городе Ватутино по указанию ПАО "Черкассыобленерго", Звенигородский РЭМ за долги 500 тыс. грн., отключил электроснабжение на Ватутинский городской водоканал. На данное время в городе, население которого составляет 19 тысяч человек, из четырех водозаборных станций работает лишь Стеднянский водозабор, который обеспечивает подачу воды на первые этажи жилых домов. Другим жителям города подача воды осуществляется по 2 часа трижды в сутки.

Справка УНИАН. Город Ватутино - город областного значения в Черкасской области.