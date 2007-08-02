СНБО поручил Кабмину урегулировать продажу всей экспортной электроэнергии

Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) поручил Кабинету министров Украины до конца 2007 года завершить внедрение механизма по продаже всех экспортных объемов электроэнергии на конкурсных условиях.

Об этом говорится в решении СНБО от 15 июня 2007 года «О состоянии выполнения решений Совета национальной безопасности и обороны Украины по вопросам энергетической безопасности», введенном в действие Указом Президента Украины № 678/2007 от 2 августа.

При этом СНБО поручило правительству обеспечить продажу электроэнергии по ценам не ниже цен, сложившихся на Оптовом рынке электроэнергии.

Справка УНИАН. Украина экспортирует электроэнергию с Бурштынской ТЭС в Молдову, Словакию, Польшу, Венгрию и Румынию.

Экспортный потенциал Бурштынского энергоострова составляет 500 МВт/ч (в летнее время 550 МВт/ч).

Экспорт электроэнергии осуществляется ГПВД «Укринтерэнерго», которое закупает ее на Оптовом рынке электроэнергии по установленному Национальной комиссией регулирования электроэнергетики тарифу. С марта 2007 года «Укринтерэнерго» внедрила механизм ежемесячной аукционной продажи электроэнергии на экспорт. С марта на аукцион ежемесячно выставляются объемы электроэнергии с мощностью поставки 100 МВт.

В 2006 году Украина экспортировала 10 млрд. 436,9 млн. кВт/ч электроэнергии, что на 2 млрд. 78,8 млн. кВт/ч или на 24,9% больше, чем в 2005 году.

Украина в 2006 году увеличила экспорт электроэнергии в денежном выражении на 58,1%, по сравнению с 2005 годом, - до 281,744 млн. долл.