«Укргаздобыча» и Shell утвердили свои первые общие шаги

Сегодня ДК «Укргаздобыча» НАК «Нафтогаз Украины» и компания Shell Exploration & Production завершили разработку и утвердили рабочую программу первого этапа совместной инвестиционной деятельности по геологическому изучению сверхглубоких горизонтов на лицензионных участках, специальные разрешения на которые принадлежат ДК «Укргаздобыча».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил генеральный директор ДК "Укргаздобыча" Ярослав ЯРЕМИЙЧУК сегодня журналистам в Киеве.

По его словам, данная программа станет первым этапом реализации подписанного договора между компаниями в 2006 году.

Согласно утвержденной рабочей программе, основной объем работ будет осуществляться на наиболее перспективных структурах Днепровско-Донецкого бассейна: Шебелинском и Западно-Шебелинском лицензионных участках, прогнозная ресурсная база которых составляет свыше 400 млрд. куб. м.

В частности, предусматривается проведение значительных по объемам сейсморазведывательных работ по изучению сверхглубоких горизонтов - объемной сейсморазведки по методике ЗD на площади 300 кв. км, а также бурение первой поисковой скважины глубиной до 7000 метров с использованием современных технологий бурения.

Кроме Шебелинского и Западно-Шебелинского участков планируется изучение, обработка имеющейся геолого-технической информации, полученной в результате производственной деятельности ДК «Укргаздобыча» на 6-ти других участках и проведение опытных сейсморазведывательных работ. Данные работы планируется выполнить на протяжении 2007-2009 гг.

Для выполнения запланированных работ со стороны компании Shell Exploration & Production предусмотрены инвестиции в объеме 100 млн. долл. (60 млн. долл. – на бурение, 40 млн. долл. – на проведение сейсморазведки по методике ЗD).

Взносом со стороны ДК «Укргаздобыча» станут геолого-геофизические данные, в частности, данные сейсморазведывательных работ и глубокого бурения, а также десятки пробуренных скважин на указанных участках. Финансирование последующих этапов работ предусматривается в равных долях 50/50.

Также Я.ЯРЕМИЙЧУК добавил, что работы по бурению первой поисково-разведывательной скважины начнутся в 2009 году.

Как сообщал УНИАН, 8 июня 2006 года в г. Гаага (Нидерланды) ДК “Укргаздобыча” НАК “Нафтогаз Украины” и компания Shell Exploration & Production подписали широкомасштабный договор о совместной деятельности по разведке запасов нефти и газа. Договор распространяется на площадь свыше 31 тыс. кв. км.

В соответствии с условиями договора, Shell будет осуществлять работы на 8 площадях со сверхглубоким залеганием нефти и газа в Днепровско-Донецком бассейне, лицензиями на которые владеет ДК “Укргаздобыча”. Объекты расположены в восточной части Днепровско-Донецкого бассейна (Харьковская и Полтавская области).