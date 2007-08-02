У Цушко надеются, что ”глухари” ГПУ оставит себе

В Министерстве внутренних дел считают, что дело об убийстве журналиста Георгия Гонгадзе останется в подследственности Генеральной прокуратуры Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции в Киеве, отвечая на вопрос журналистов, сообщил заместитель министра МВД Украины Василий БОДНАРЬ.

«Я не думаю, что дело Гонгадзе будет передано МВД. Думаю, оно останется в прокуратуре и будет ею расследоваться», - сказал он, подчеркнув, что «этот вопрос даже не стоял», когда МВД и органы прокуратуры решали вопрос о передаче дел, которые возбуждены за совершение преступлений против личности.

Также, отвечая на один из вопросов, В.БОДНАРЬ предположил, что дело об убийстве директора днепропетровского рынка «Озерка» Владимира Воробьева, расстреле трех человек под Плютами, убийство российского бизнесмена Максима Курочкина также будет расследоваться органами прокуратуры. Что же касается убийства директора киевского радиорынка, «вопрос решается, думаю, дело будет передано нам», сказал заместитель министра.