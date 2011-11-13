Квартирные воры выламывали сердцевину замков

В Черновцах задержали группу квартирных воров, в которую входили иностранцы и жительница Донецкой области.

Как сообщили УНИАН в Секторе связей с общественностью УМВС Украины в Черновицкой области, в конце октября в Черновцах были совершены ряд краж из квартир жителей города. Преступники проникали в помещение граждан путем разлома сердцевин замков входных дверей и похищали из квартир практически все: от денег и офисной техники до парфюмерии.

Оперативники поняли, что в городе действует группа «гастролеров». В ходе оперативно-разыскных мероприятий, с поличным, сразу после совершения квартирной кражи в доме на улице Стасюка, сотрудники уголовного розыска задержали группу.

Задержанные - трое иностранных граждан в возрасте от 29 до 40 лет и 25-летняя жительница Донецкой области. Все иностранцы уже имели проблемы с законом. Один из них был осужден за рубежом за совершение карманных краж, а двое других в Украине - за квартирные кражи.

После задержания подозреваемых был проведен обыск квартир, которые они снимали в Черновцах. Обнаружены и изъяты вещи, похищенные ими у жителей города, деньги, драгоценные изделия и бытовая техника.

Сейчас установлена причастность преступников к совершению четырех квартирных краж. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 статьи 185 Уголовного кодекса Украины (кража) и проводится проверка на причастность задержанных к другим аналогичным преступлениям на территории области так других регионов государства.