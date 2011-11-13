На Говерлу поднялись почти 17 тысяч человек

На самую высокую гору Украинских Карпат – Говерлу – в этом году поднялись почти 17 тысяч туристов.

Об этом сообщили УНИАН в Ивано-Франковском региональном туристско-информационном центре.

В частности, по словам заместителя директора Карпатского национального природного парка Александра КИСЕЛЮКА, наивысшую точку наших Карпат (высота 2061 метр) покорили в нынешнем году «где-то тысяч 15-17 туристов».

В то же время он напомнил, что в соответствии с действующим законодательством, Карпатский НПП установил плату в размере 10-20 грн. за посещение 5 территорий: водопада Гук, вольерного хозяйства, экотуристического визит-центра, эколого-познавательного маршрута "Тропа Довбуша" и Говерлы. По словам А.КИСЕЛЮКА, полученные средства парк использует для упорядочения и ухода за туристическими маршрутами, улучшения и развития инфраструктуры.

Он также сообщил, что в этом году за счет рекреационной деятельности парк уже получил 400 тыс. грн. По его данным, ежегодно Карпатский НПП посещают 40-45 тыс. туристов.

Справка УНИАН. Основными заданиями Карпатского национального природного парка являются сохранение типичных и уникальных природных комплексов, выдающихся объектов живой и неживой природы, обеспечение рационального использования и расширенного использования природных ресурсов.

Осуществляя охрану и сохранность природных экосистем, работники Карпатского НПП основное внимание сосредоточили на охране заповедных территорий, которые выделены в отдельную функциональную зону. Сегодня заповедная зона национального парка составляет 11,4 тыс. га.