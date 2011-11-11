Во Львовской области осудили бывшего следователя милиции

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Управления СБУ во Львовской области, вступил в силу приговор Самборского горрайонного суда по уголовному делу, возбужденному против бывшего следователя за мошенничество и злоупотребление служебным положением.

В 2010 году сотрудники СБУ задержали капитана милиции во время получения им от местного жителя 5 тысяч долларов взятки за непривлечение его к уголовной ответственности.

Приговором суда милиционер признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ст. 190 (мошенничество) и ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса Украины. Ему назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы с лишением права занимать должности в правоохранительных органах сроком на 2 года с установлением испытательного срока на 1 год.