Работу над проектом бюджета-2012 приостановили

Приостановлена подготовка проекта государственного бюджета на 2012 год, сообщил газете «Известия в Украине» председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам бюджета Валерий БАРАНОВ.

По его словам, «это произошло из-за пока нерешенного вопроса о цене газа», но «как только Россия и Украина договорятся, мы примем бюджет на следующий год».

Как сказал В.БАРАНОВ, только после этого в Международном валютном фонде «будет решаться судьба Украины».

«Не так давно я обсуждал этот проблемный вопрос с министром финансов (о сотрудничестве с МВФ - УНИАН). Могу сделать вывод, что сотрудничество при любом развитии событий, а я имею в виду достижение договоренностей с Россией, не прекратится. Повторения сценария 2009 года с приостановкой кредитования не будет», - сказал В.БАРАНОВ и подчеркнул: «У Украины есть все шансы, чтобы получить деньги».