Самолет «Киев - Амстердам» аварийно сел в Борисполе

Самолет «Киев - Амстердам» авиакомпании МАУ совершил аварийную посадку в аэропорту «Борисполь» из-за проблемы с шасси во время полета.

Как передает находившийся в аэропорту корреспондент УНИАН, официальный представитель МАУ объяснил, что причины технических неисправностей выяснит специально созданная комиссия.

В результате инцидента произошли сбои в расписаниях полетов авиакомпании, в частности, отменен рейс на Женеву.