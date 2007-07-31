Донецкая прокуратура констатирует неуязвимость чиновников-коррупционеров

Прокуратура Донецкой области констатирует, что ни один из чиновников, привлеченных к ответственности в 2007 году за коррупционные действия, не был уволен с должности.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе областной прокуратуры, среди привлеченных к административной ответственности коррупционеров больше половины составляют госслужащие 5-7 категорий. В основном, это председатели и секретари поселковых советов.

По большинству составленных протоколов госслужащие привлекаются к админответственности за то, что не предоставили или направили недостоверную информацию государственным органам, а также за другие незначительные факты коррупции. Однако, подчеркнули в пресс-службе, после привлечения к ответственности некоторые чиновники не только не были уволены, но даже получили продвижение по службе.