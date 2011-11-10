Украина готова качать азербайджанскую нефть в Беларусь и на Запад

Кабинет министров Украины одобрил проект закона о ратификации соглашения с правительством Азербайджана относительно сотрудничества в сфере транспортировки нефти по территории Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам заместитель министра энергетики и угольной промышленности Владимир МАКУХА.

Соглашение определяет рамочные условия сотрудничества в сфере транзита азербайджанской нефти по территории Украины.

"Речь идет о потенциальных объемах транзита по территории Украины азербайджанской нефти. Украинская сторона обеспечит мощности для транзита по разным направлениям", - сказал он.

В. МАКУХА напомнил, что само соглашение было подписано между сторонами в январе этого года во время всемирного экономического форума в Давосе. "Азербайджан его уже ратифицировал, и мы наконец-то выносим на ратификацию этот договор", - уточнил В.МАКУХА, добавив при этом, что конкретные объемы транзита, а также условия будут в дальнейшем оговариваться на уровне хозяйствующих субъектов.

Как сообщал УНИАН, в начале октября заместитель министра энергетики и угольной промышленности Сергей ЧЕХ сообщал, что в межправительственном соглашении с Азербайджаном говорится о готовности Украины обеспечить прокачку до 16-20 млн. тонн азербайджанской нефти по своей территории, в том числе транзитом – до 13-17 млн. тонн.

По его словам, соглашение предусматривает транспортировку до 3 млн. тонн азербайджанской нефти по внутренним маршрутам, а также до 5 млн. тонн - в западном направлении (Венгрия, Словакия, Чехия) и до 8-12 млн. тонн - в направлении Беларуси.