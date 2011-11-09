Прокуратура таки нашла двух порезанных в Песчанской колонии

Прокуратура Винницкой области установила факт причинения себе телесных повреждений двумя осужденными Песчанской исправительной колонии № 59.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе прокуратуры Винницкой области.

В частности, прокуратура провела проверку информации "о массовом избиении осужденных во время общего обыска и причинения осужденными себе порезов вен и животов", которая подтвердила факт причинения себе телесных повреждений двумя осужденными, которые содержались в участке усиленного контроля Песчанской исправительной колонии № 59 (Винницкая область).

Проверка была проведена 7 ноября путем обхода всех жилых помещений и опроса осужденных. Ни один осужденный не подтвердил применения лицами, которые проводили обыск, физической силы, специальных средств или оружия. При осмотре не обнаружено ни одного осужденного с видимыми телесными повреждениями.

Вместе с тем проверкой подтвержден факт причинения себе телесных повреждений двумя осужденными, которые содержались в участке усиленного контроля. При медицинском осмотре у них обнаружены многочисленные поверхностные резаные раны кожи левого и правого предплечья, капиллярное кровотечение. Вены, артерии и животы не повреждены. Угрозы жизни и здоровью нет. Осужденным оказана необходимая медицинская помощь.

Во время разговора с одним из осужденных установлено, что порезы он причинил лезвием от одноразового станка для бритья. Намерения совершить самоубийство, а также повредить вены или артерии, не имел. Свои действия мотивирует сильным переживанием по поводу установленного ему судом административного надзора. Причины, по которым причинил себе телесные повреждения другой осужденный, ему не известны и с ним он не сговаривался.

Что касается другого осужденного, то он освободился 4 ноября 2011 года и выехал в г. Яворов Львовской области и потому будет опрошен работниками прокуратуры г. Яворов.

Также выяснено, что 3 ноября 2011 года в Песчанской исправительной колонии № 59 был проведен совместный обыск с привлечением дополнительных сил и средств других учреждений исполнения наказаний области, в том числе сводного отряда быстрого реагирования.

По результатам обыска в жилых, производственных и других помещениях обнаружено и изъято 199 предметов, запрещенных для хранения осужденными, в том числе 3 мобильных телефона, 8 литров бражной смеси, заточенная металлическая пластина, 12 колод самодельных игральных карт и т.п.

В соответствии с планом, утвержденным начальником управления Государственного департамента Украины по вопросам исполнения наказаний в Винницкой области, проведение совместного обыска предусматривалось и в участке усиленного контроля, в котором содержались 7 осужденных. Когда исполняющему обязанности начальника Песчанской исправительной колонии, который руководил совместным обыском, стало известно о том, что двое осужденных, которые содержались в ДПК, причинили себе телесные повреждения, он решил не проводить обыск до выяснения обстоятельств и причин таких действий.

В последующем обыск в ДПК проведен, но силами работников Песчанской исправительной колонии. По его результатами обнаружено и изъято 3 лезвия от одноразового станка для бритья, электрокипятильник с поврежденной изоляцией, 2 стеклянных банки и 6 единиц пластиковой посуды неустановленного образца.

Проверка продолжается.

Как сообщал УНИАН, Винницкая правозащитная группа заявила, что 3 ноября на территории Песчанской исправительной колонии №59 Государственной пенитенциарной службы Украины было совершено массовое избиение осужденных. В то же время пресс-служба Управления государственного департамента исполнения наказаний в Винницкой области не подтвердила информацию правозащитников относительно самоувечья, массового избиения осужденных во время совместного обыска.