”Свобода слова” получила нового ведущего (фото)

Популярное ток-шоу Свобода слова будет вести новый ведущий - Андрей Куликов. Бывший продюсер украинской службы ВВС в Лондоне откроет третий сезон программы 10 августа.

Телеканал ICTV сообщил, что Куликов прервал свои отношения со Всемирной службой ВВС и с 10 августа вступит в новую должность.

Также они уточнили, что новый ведущий - единственное изменение в Свободе слова. Программа будет выходить в эфир без четких временных рамок, каждую пятницу, в 21:30 в прямом эфире, при участии самых важных событийных и политических спикеров страны.

"Выбирая нового ведущего программы, мы обращали внимание на профессиональную подготовку, жизненный опыт, на умение слушать собеседников и иметь надлежащую, экспертную реакцию во время дискуссии. - комментирует решение телеканала относительно выбора ведущего Свободы слова генеральный продюсер канала ICTV Михаил Павлов, - Я считаю, что Андрей Куликов очень ответственно относится ко всему, что происходит в нашей стране, а в эфире ICTV сможет выстраивать правильные, сбалансированные и незаангажированные политические дискуссии".

Как отмечает сам Куликов, предложение стать ведущим Свободы слова для него было действительно неожиданным, и очень заинтересовало.

"Я не колебался и сразу согласился принять участие в трактах программы. Считаю, что формат Свободы слова абсолютно необходим, ведь он позволяет услышать самые разнообразные мысли, увидеть как они между собой пересекаются, и позволяет зрителям делать для себя выводы", - отметил Куликов.

Андрей Куликов родился в Киеве 27 сентября 1957 года. В последнее время работал выпускающим редактором новостей 1+1, шеф-редактором Нового канала и продюсером Украинской службы ВВС в Лондоне.

Напомним, что предыдущий ведущий ток-шоу Свобода слова Савик Шустер в пятницу, 8 июня, в последний раз вел эфир программы.

Около двух месяцев руководство телеканала искало ему замену. Ранее назывались кандидатуры Леонида Парфенова, Сергея Рахманина, а также Марины Остапенко, экс-ведущей Интера, а ныне занимающей пост главы пресс-службы СБУ.

Корреспондент.net