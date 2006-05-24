Презентация самой большой футболки в мире

Украинский символ футбольной поддержки

Самая большая в мире футболка, созданная компанией Duracell и украинскими футбольными болельщиками, будет продемонстрирована на Майдане Незалежности в Киеве 27 мая 2006 года. Этот гигантский символ поддержки украинских футболистов непременно придаст им уверенности в своих силах и вдохновит на блестящие результаты в июньском Чемпионате мира 2006.

Перед путешествием на Мундиаль футболка поддержки, размером 30Х34 метра, будет зарегистрирована Украинской Книгой Рекордов. В День Киева, на глазах у всех желающих, будут официально зафиксированы размеры футболки-великана. Позже достижение будет подано для регистрации в Книгу Рекордов Гиннеса. Учитывая, что украинская футболка поддержки не имеет аналогов, наши шансы закрепить за собой мировой рекорд достаточно велики.

Вместе с тем, достижение мирового рекорда – отнюдь не приоритетная задача, которую ставили перед собой авторы программы «Duracell: Энергия поддержки». Гигантская футболка – символ непоколебимой веры болельщиков в победу любимой команды, их уверенность в силах и успехе украинских футболистов.

«Украинская сборная впервые попала на футбольный Чемпионат мира. И этим проектом нам хотелось поддержать не только наших игроков, но и украинских болельщиков, которые в очередной раз доказали свою безграничную преданность и горячую веру в любимую команду. Их неутомимой энергии хватило для создания самой большой в мире футболки поддержки, а, значит, будет достаточно, чтобы зарядить нашу сборную по футболу», – отметила Виктория Федоренко, маркетинг-менеджер компании ООО «Жиллетт Украина».

Во время проведения акции «Duracell: Энергия поддержки» свой вклад создание футболки поддержки мог сделать каждый настоящий болельщик. В акционной упаковке батареек Duracell был указан номер «горячей линии», по которому нужно было зарегистрировать индивидуальный код, отправив его по SMS или позвонив по телефону «горячей линии». Призыв Duracell поддержать украинских спортсменов на ЧМ нашёл отклик в сердцах десятков тысяч болельщиков. Именно благодаря им была сшита футболка столь впечатляющих размеров.