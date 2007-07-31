Двое пьяных военных ограбили ребенка

13:14, 31 июля 2007
Общество
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В Кировограде работники милиции задержали двух военнослужащих одной из воинских частей соседней области, которые в состоянии алкогольного опьянения ограбили 11-летнего ребенка.

Как сообщили УНИАН в Центре общественных связей УМВД в Кировоградской области, военные приехали в город отдохнуть и развлечься. Несмотря на то, что оба были в военной форме, по дороге постоянно употребляли спиртные напитки. Уже в Кировограде посетили несколько развлекательных заведений, при этом сменили существующие погоны младшего сержанта и рядового на другие – капитана и младшего лейтенанта.

В одном из районов города злоумышленники встретили 11-летнего мальчика, который ехал на велосипеде домой. Один из подозреваемых, угрожая физическим насилием, придержал ребенка, а другой отобрал велосипед и быстро уехал на нем в неизвестном направлении.

Родители мальчика сообщили в милицию, и обоих грабителей задержали в тот же день. Свое поведение мужчины объяснили тем, что количество употребленного алкоголя затмило им разум, и им трудно было контролировать свои поступки.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 186 Уголовного кодекса Украины, согласно которой открытое похищение чужого имущества (грабеж) карается штрафом в размере от пятидесяти до ста необлагаемых минимумов доходов граждан или исправительными работами сроком до двух лет, или лишением свободы сроком до четырех лет.

Следствие продолжается.

 

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