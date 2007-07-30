Пилоты ”АэроСвита” собираются начать забастовку

Пилоты авиакомпании «АэроСвит» намерены начать забастовку. Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН сообщил глава Лиги линейных пилотов «АэроСвита», командир самолета Боинг-737 Сергей МОЛОДЫЙ.

«На профсоюзном собрании пилотов 19 апреля почти единогласно было принято решение объявить предзабастовочное состояние на предприятии, и сейчас в профсоюзе идут разговоры о конкретизации даты этой забастовки, и она, скорее всего, будет в 1-й декаде сентября т.г.», - сообщил он.

По данным С.МОЛОДОГО, в ходе забастовки будут поставлены требования к авиакомпании прекратить нарушения, которые могут повлиять на безопасность полетов, повысить зарплату летному составу. Для остановки полетов авиакомпании достаточно, чтобы начали бастовать 30% пилотов. «Я думаю, что у нас эти 30% будут», - добавил он.

В частности, по словам С.МОЛОДОГО, в компании превышается ночное рабочее время экипажей более позволенных 8 часов, игнорируется право командира самолета принимать окончательное решение о возможности выполнения полета, игнорируются требования к нормам питания экипажа, фальсифицируется время фактического начала работы. «Ситуация очень ухудшилась с приходом в авиакомпанию Арона МАЙБЕРГА», - заявил С.МОЛОДЫЙ. По его словам, считая только 1 час предполетных работ из фактических 1 час. и 30 мин., Арон МАЙБЕРГ удерживает только 43 экипажа Боинга 737, тогда как по расчетам их должно быть 53.

Таким образом, подытожил он, имеет место значительная перегрузка пилотов и экономия средств собственника за счет безопасности.

По словам С.МОЛОДОГО, он неоднократно как командир самолета поднимал вопросы, чтобы на его рейсах не было нарушений регламента работы экипажей. «В связи с этим на меня началась травля, на протяжении трех месяцев были сфабрикованы сначала три выговора, четвертым было увольнение», - отметил он, приказ о котором вышел 24 июля т.г.

В свою очередь, присутствующий на пресс-конференции глава Конфедерации вольных профсоюзов Украины, народный депутат Украины 4-го созыва Михаил ВОЛЫНЕЦ отметил, что ему известна эта ситуация, и он встречался по данному поводу с А.МАЙБЕРГОМ, предложив ему восстановить в должности С.МОЛОДОГО, а затем решать проблемы в рабочем порядке. «Он сказал, что посоветуется с заместителем», - сообщил С.ВОЛЫНЕЦ.

По его словам, если ситуация не будет урегулирована, борьба только усилится и выйдет на международный уровень. «Будет рассматриваться вопрос Международной организацией труда и Международной конфедерацией профсоюзов. После этого, как правило, другие профсоюзы, используя свои возможности по солидарным действиям могут начать пикетирование «АэроСвита» за границей, и также станут призывать пассажиров не покупать билеты этой авиакомпании», - заявил он.

По словам С.МОЛОДОГО, профсоюз обращался в Госавиаадминистрацию относительно нарушений в авиакомпании, однако ответа не последовало. Он также сообщил, что в этом году была плановая проверка авиакомпании.

Как отметил присутствующий на пресс-конференции президент профсоюза-ассоциации летного состава Украины Валентин РВАЧОВ, такое давление, которое оказывалось на С.МОЛОДОГО как командира самолета, являлось угрозой для его работы и для безопасности пассажиров. Он также отметил, что он знает о четырех случаях аварийных ситуаций, которые на протяжении последних месяцев произошли в авиакомпании, однако они не были преданы огласке.

Как сообщал УНИАН, Госавиаадминистрация 25 июля т.г. решила приостановить полеты авиакомпании «Украинско-Средиземноморские авиалинии». Компании вменяется маскировка фактов нарушений по безопасности полетов, в частности, многочисленные случаи превышения нормы рабочего времени экипажей. Авиакомпания оспорила это решение в хозсуде г.Киева, рассмотрение дела намечено на сентябрь т.г. При этом в авиакомпании, комментируя решение Госавиаадминистрации, заявили о необходимости проверить также ряд других ведущих авиакомпаний.

Напомним, «АэроСвит» - самый большой отечественный авиаперевозчик, «Украинско-Средиземноморские авиалинии» - третий по величине.

3 октября 2006 г. генеральным директором авиакомпании «АэроСвит - Украинские авиалинии» назначен Арон МАЙБЕРГ, возглавлявший до этого Наблюдательный совет компании. В различное время он избирался председателем (1994-1996 гг., 1997-2001 гг., 2004-2006 гг.) и сопредседателем Наблюдательного совета этой авиакомпании (2001-2004 гг.), а с января 1996 г. по октябрь 1997 г. - занимал должность генерального директора «АэроСвита».