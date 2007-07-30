В начале августа жара спадет

31 июля по прогнозам синоптиков в южной части, Днепропетровской и восточных областях Украины ожидается переменная облачность. Преимущественно сухо, только днем в отдельных районах пройдет кратковременный дождь, гроза. Температура ночью 18-23°, днем 32-37°. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. На остальной территории - облачно с прояснениями. Временами грозовые дожди, в западных и северных областях местами сильные дожди, град, шквалы 15-20 м/с. Ночная температура 10-15°, дневная снизится до 17-22°, в центральных областях до 23-27°. Ветер преимущественно северо-западный, 7-12 м/с. В Закарпатье: дожди, грозы, ночью сильный дождь, местами град, шквалы 15-20 м/с. Температура ночью 7-12°, днем 20-25°, в горах 10-15°.

Как сообщили УНИАН в Укргидрометцентре, 1-2 августа сохранится переменная облачность. Временами дожди, местами грозы, в Украине, кроме западных и северных областей, кое-где град, шквалы 15-20 м/с; в западных областях, 1 августа и в восточной и северной части преимущественно без осадков. Ветер северо-западный (1 августа в восточной части юго-восточный), 5-10 м/с. Температура в западных и северных областях ночью 9-14°, днем 17-22°, в центральных областях ночью 12-17°, днем 20-25°, в южной и восточной части ночью 16-21°, днем жара спадет до 23-28° (только 1 августа в восточных областях, Крыму и Приазовье 31-36°).

3-4 августа в южной части, 3 августа местами пройдут кратковременные дожди, грозы, 4 августа преимущественно без осадков. Температура ночью 13-19°, днем 23-29°. На остальной территории временами дожди, местами грозы (3 августа в западных областях преимущественно без осадков). Температура ночью в западных областях 7-12°, на остальной территории 11-16°, 3 августа на востоке до 19°; днем 20-26°, 3 августа в северных и центральных областях 17-22°.

5-9 августа в южной части и восточных областях преимущественно без осадков; температура ночью 15-21°, днем 27-33°. На остальной территории кратковременные дожди с грозами; температура ночью 11-17°, днем 21-27°, 5 августа на крайнем западе около 20°.

31 июля в г. Киеве и Киевской области облачно с прояснениями. Временами дождь, гроза, в отдельных районах сильный дождь, град, шквалы 15-20 м/с. Ветер преимущественно северо-западный, 7-12 м/с. Температура в Киеве ночью 12-14°, днем 18-20°, по области ночью 10-15°, днем 17-22°.

1-2 августа ожидается переменная облачность. 1 августа без существенных осадков; 2 августа ночью небольшой, днем умеренный дождь, местами гроза. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 9-14°, днем 17-22°.

3-4 августа - временами дожди, местами грозы. Температура ночью 11-16°, днем 3 августа 17-22°, 4 августа 21-26°.