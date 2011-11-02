Офицер Минобороны погорел на взятке

Во Львовской области СБУ задержала за взятку офицера квартирно-эксплуатационного управления Министерства обороны.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе УСБУ во Львовской области, 38-летний подполковник требовал от частного предпринимателя 5 тыс. грн. за содействие в заключении договора хранения на одном из военных складов Львова.

1 ноября оперативники СБУ задержали указанного военнослужащего „на горячем” во время получения им в салоне автомобиля 4 тыс. грн. взятки от представителя предпринимателя.

По материалам СБУ в отношении задержанного должностного лица военной прокуратурой Западного региона возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (получение взятки служебным лицом, соединенное с вымогательством взятки). За это преступление предусмотрена ответственность в виде лишения свободы сроком от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет и с конфискацией имущества.