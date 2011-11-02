В МВД говорят, что в тренера ФК «Буковина» стреляли случайно

Буковинские оперативники задержали подозреваемых в совершении покушения на жизнь главного тренера ФСК «Буковина» Вадима ЗАЙЦА. Как выяснилось, нападение на главного тренера футбольного клуба «произошло ошибочно».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции сообщил начальник УМВД Украины в Черновицкой области генерал-майор милиции Николай ХАРАБАРА.

По его словам, целью нападающих был частный предприниматель, который задолжал полтора миллиона гривен 43-летней жительнице Черновцов.

«Чтобы напомнить предпринимателю о том, что долги нужно возвращать, женщина не придумала ничего лучшего, чем запугать мужчину. Для исполнения своего плана она наняла двух ранее судимых мужчин 24 и 29 лет. За выполненное задание женщина пообещала вознаграждение - 4 тысячи евро. «Особые приметы» автомобиля исполнители получили от заказчицы: марку, цвет, серию и номерной знак. Но произошло так, что такой же марки, цвета и с таким же номерным знаком, с разницей лишь в одной букве в серии номерного знака, была машина тренера футбольного клуба Вадима ЗАЙЦА», - добавил начальник УМВД.

Правоохранителям понадобилось три недели, чтобы раскрыть преступление. В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудники милиции вышли на след нападавших. В настоящее время три злоумышленника задержаны, они находятся в следственном изоляторе Черновцов и признались в совершенном преступлении.

Вещественное доказательство - обрез охотничьего ружья, - изъято. Кроме того, во время обыска в одном из спортзалов были изъяты еще один охотничий обрез и стартовый пистолет, переделанный под спецсредство травматического действия, которое принадлежало задержанным.

По этому факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 15 (покушение на преступление) и части 1 статьи 115 (преднамеренное убийство) Уголовного кодекса Украины. Правоохранители проводят проверку относительно причастности двух злоумышленников к подобным преступлениям на территории Черновицкой и других областей. Следствие продолжается.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе ФСК «Буковина», президент команды "Буковина" Василий ОРЛЕЦКИЙ уже поблагодарил правоохранительные органы за раскрытие преступления. "Хочу выразить благодарность нашим правоохранителям за то, что они раскрыли дело в отношении главного тренера нашей команды. Надеемся, что вскоре мы опять увидим Вадима на тренерском мостике "Буковины", - отметил В.ОРЛЕЦКИЙ.

Как сообщал УНИАН, 7 октября около 13.00 неизвестный выстрелил в главного тренера футбольного клуба «Буковина» В.ЗАЙЦА, который вышел из собственного дома и сел за руль автомобиля «БМВ Х-5». Неизвестный подошел к автомобилю и, не вынимая из полиэтиленового пакета обрез охотничьего ружья калибра 16 мм, выстрелил в нижнюю часть дверцы, ранив тренера в ногу. После выстрела злоумышленник скрылся, а пострадавшего с ранением колена скорая доставила в больницу.