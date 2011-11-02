Мужчина попытался монтировкой вскрыть платежный терминал

В Севастополе милиция на одной из центральных улиц города задержала мужчину, пытавшегося с помощью монтировки вскрыть купюроприемник терминала моментальных платежей.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в секторе связи с общественностью городского УМВД. Около 2 часов ночи патрульные, передвигавшиеся на автомобиле, получили сообщение от дежурного о том, что неизвестный мужчина пытается вскрыть терминал моментальных платежей на ул. Гоголя. Приехав на место происшествия, сотрудники милиции задержали злоумышленника на месте совершения преступления.

Сотрудники батальона патрульной службы доставили задержанного в районный отдел милиции. По данному факту ведется следствие.