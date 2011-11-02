Мужчина попытался монтировкой вскрыть платежный терминал

01:30, 02 ноября 2011
Общество
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Патруль получил сообщение в 2 часа ночи

В Севастополе милиция на одной из центральных улиц города задержала мужчину, пытавшегося с помощью монтировки вскрыть купюроприемник терминала моментальных платежей.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в секторе связи с общественностью городского УМВД. Около 2 часов ночи патрульные, передвигавшиеся на автомобиле, получили сообщение от дежурного о том, что неизвестный мужчина пытается вскрыть терминал моментальных платежей на ул. Гоголя. Приехав на место происшествия, сотрудники милиции задержали злоумышленника на месте совершения преступления.

Сотрудники батальона патрульной службы доставили задержанного в районный отдел милиции. По данному факту ведется следствие.

 

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