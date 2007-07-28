Как нарушение трудовых прав влияет на безопасность полётов. Пресс-конференция

15-30 - В УНИАН состоится пресс-конференция на тему: “Нарушение трудовых прав работников авиакомпании «Аеросвіт» и их влияние на безопасность полетов”. Участники: командир воздушного судна Сергей Молодый, председатель Профсоюза “Лига линейних пилотов”; президент Профсоюза-ассоциации летного состава Украины Валентин Рвачев, международных эксперт по расследованию авиационных событий; председатель Конфедерации Свободных профсоюзов Украины Михаил Волынец, народный депутат V созыва (ул. Крещатик, 4, конференц-зал). Нужна аккредитация. Телефоны: 2843305, 067 5487728, 097 5164679, e-mail: kvpupress@hotmail.com.

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