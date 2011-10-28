По Чернигову разгуливал мужчина с гранатой

В Чернигове задержан мужчина, который в нетрезвом состоянии ходил по городу с гранатой времен Второй мировой войны.

Как сообщили УНИАН в Отделе связей с общественностью УМВД в Черниговской области, в дежурную часть городского отдела внутренних дел поступило сообщение, что в поликлинику зашел пациент с предметом, похожим на ручную гранату и пытался спровоцировать конфликт, но после разговора с врачом успокоился. Походив по коридорам, вооруженный посетитель вышел на улицу и направился в супермаркет.

На место события немедленно были направлены сотрудники спецподразделения "Беркут". Бойцы заметили мужчину во дворе дома рядом с супермаркетом. По требованию остановиться он пообещал бросить гранату под ноги работникам правоохранительных органов. Тогда один из них отвлек внимание, а второй подскочил к мужчине и зажал его руку с гранатой в своей.

Отобрав гранату, милиционер увидел, что на ней чека была на месте, а прижимного рычага уже не было. Страж порядка отбросил гранату, однако взрыва не произошло. Тогда бойцы накрыли гранату шлемом и стали ожидать взрывотехников, ведь осколки гранаты Ф-1 способны убить на расстоянии 200 м.

Эксперты-взрывотехники констатировали, что гранату Ф-1 взрывать нужно на месте, потому что она крайне нестабильна и может сдетонировать в любой момент. Приняв все меры предосторожности, взрывотехники специальным манипулятором переместили ее в предварительно выкопанную яму и обезвредили.

Задержанным оказался 50-летний черниговец. Против него возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство, совершенное с применением огнестрельного или холодного оружия или другого предмета, специально приспособленного или предварительно заготовленного для нанесения телесных повреждений). Мужчина задержан и находится в изоляторе временного содержания.