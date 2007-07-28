В столичных больницах установят автономные резервные электроисточники

По поручению Киевского городского председателя Леонида ЧЕРНОВЕЦКОГО во всех медицинских учреждениях Киева установят автономные резервные источники электроснабжения.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе КГГА, такое решение принято для того, чтобы при возможном аварийном отключении электроэнергии избежать угрозы жизни пациентов. На вчерашнем сессионном заседании Киевсовета депутаты решили выделить осенью дополнительные средства на программу по закупке и установлению таких дизельгенераторов. Ранее заказчику работ – коммунальному предприятию «Инженерный центр» – из городского бюджета уже было выделено 11,9 млн. грн. на эти нужды.

По информации названного предприятия, в прошлом году были заключены договоры на проектирование резервных источников электроснабжения по 38 объектам. Сейчас уже разработана проектно-сметная документация, которая находится на согласовании в соответствующих инстанциях – в пожарной охране, СЭС, экологической службе, службе охраны труда и «Киевгосэкспертизе». Также заключены договоры по установлению дизельных электростанций с 9 лечебными учреждениями: городской клинической больницей №8, роддомами №5 и №7, детской клиникой №1, станцией скорой медицинской помощи и медицины катастроф, госпиталем инвалидов ВОВ, больницей скорой медицинской помощи, клинической онкологической больницей и городской клинической больницей №12.