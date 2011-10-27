Куда ведет образование Минобразования?

Эксперты негативно относятся к проведению ІІІ Всеукраинского съезда работников образования, который состоится в Киеве 28 октября.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом шла речь на заседании круглого стола на тему «Навстречу съезду педагогов Украины: куда ведет образование стратегия Минобразования?».

Экс-заместитель министра образования и науки, председатель правления Центра образовательного мониторинга Павел ПОЛЯНСКИЙ отметил, что руководством Минобразования навязано проведение этого съезда в октябре, хотя его проведение планировалось на мая 2012 года.

По словам П.ПОЛЯНСКОГО, впервые в истории украинского образования форум организует «политическая команда внеполитического по определению образовательного министерства». «В действительности главными будут не вопросы образования, а попытки шквалом всяческих проектов создать видимость, что в течение последних полутора лет занимались не только тем, что политически и экономически выгодно, но также немного и образованием», - сказал он.

Как заметил П.ПОЛЯНСКИЙ, съезд готовился непрозрачный, в частности, до сегодняшнего дня не известно, какие именно вопросы будут рассматриваться.

Он также отметил, что накануне съезда общественность была недостаточно проинформирована по поводу проведения этого мероприятия.

П.ПОЛЯНСКИЙ сообщил, что Центр образовательного мониторинга при поддержке фонда «Возрождения» с 3 по 24 октября провел нерепрезентативный опрос относительно проведения съезда. Всего во всех 27 административных единицах было опрошено 324 педагога, 189 учителей, 81 методист областного звена и 54 чиновника городского и районного отдела образования. По его словам, свыше 90% опрошенных педагогов не принимало участия в выборах делегатов съезда.

«Участники опроса единодушны в том, что документы должны были бы быть обнародованы заблаговременно. Свыше 70% участников убеждены, что съезд не примет решений, которые будут иметь серьезное влияние на дальнейшее развитие образования и судьбу учителей», - сказал он.

Бывший директор Украинского центра оценивания качества образования Лилия ГРИНЕВИЧ, в свою очередь, отметила, что качество подготовки съезда и документов, которые будут на нем представлены, наталкивают на мысль, что это абсолютно бюрократическое событие.

«Качество документов чрезвычайно низкое, и я надеюсь, что образовательное сообщество, а также делегаты, которые представляют этих педагогов на съезде, будут преисполнены своей ответственности, чтобы не поддержать такого низкого качества документы, которые не просто никуда не ведут наше образование, а которые вредны по своей сути», - сказала она.

Народный депутат Леся ОРОБЕЦ отметила непрозрачность списков делегатов этого съезда. «На съезде точно не будет никого, кто бы представлял альтернативу образовательной политике», - сказала она.

«Происходит постепенная централизация системы высшего образования, в сущности, подчинение системы образования потребностям одной правящей партии. Для этого происходит чистка ректоров, введение коррупционных схем, нелегальный сбор персональных данных абитуриентов», - добавила Л.ОРОБЕЦ.