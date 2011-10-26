В Киеве бесследно исчезли 52 памятника археологии

Инвентаризация центрального исторического ареала Киева выявила исчезновение 52 памятников археологии.

Об этом заявил председатель комиссии Киевсовета по вопросам культуры и туризма Александр БРИГИНЕЦ в ходе обсуждения Историко-архитектурного опорного плана Киева, который является составляющей Генерального плана до 2025 года, на Консультативном совете Главного управления охраны культурного наследия исполнительного органа Киевсовета (КГГА).

«У нас есть хорошая новость – в Киеве из 2042 археологических памятников всё же осталось 1990 памятников, из которых только 13, – в критическом состоянии. Поэтому рейдерам и застройщикам еще уничтожать их и уничтожать», - заявил А.БРИГИНЕЦ, сообщили УНИАН в его пресс-службе.

Председатель комиссии подчеркнул, что нужно обратить особое внимание на другую цифру: за последние годы в Киеве исчезло 52 памятника. Это лишь те памятники, которые имели официальный статус, подчеркнул он.

«Добавьте к этому множество домов, которые в угоду их владельцев, - мечтавших их снести, - не получили этого статуса или были лишены статуса памятника», - заметил А.БРИГИНЕЦ.

Депутат Киевсовета убежден, что киевляне «должны встать на пути у власти и застройщиков, потому что другого способа спасти Киев нет. Поскольку, ни КГГА, ни Киевсовет на это не способны».