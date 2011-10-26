Янукович усилил ответственность за незаконный оборот наркотиков

00:04, 26 октября 2011
Общество
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Закон подписан

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ подписал закон относительно усиления ответственности за незаконный оборот наркотиков.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе главы государства.

Закон «О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях и Уголовный кодекс Украины относительно усиления ответственности за незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, ядовитых или сильнодействующих лекарственных средств и одурманивающих средств» был принят Верховной Радой 6 октября.

Законом усиливаются санкции за совершение отдельных административных правонарушений и преступлений в сфере оборота наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров.

Соответствующие изменения внесены в статьи 44, 44-1, 106-1, 188 Кодекса об административных правонарушениях и статьи 306, 307, 320-322 Уголовного кодекса.

Законом устанавливается уголовная ответственность за использование денег, полученных от незаконного оборота ядовитых или сильнодействующих веществ или ядовитых или сильнодействующих лекарственных средств (статья 306 УК Украины).

 

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