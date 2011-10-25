28-30 октября в Киеве состоится четвертый Международный джазовый фестиваль «Jazz in Kiev 2011».

Об этом УНИАН сообщили организаторы фестиваля.

Основной концертной площадкой фестиваля уже традиционно станет Международный центр культуры и искусств (Октябрьский дворец), где на протяжении трех дней выступят шесть коллективов.

В эти дни украинскую столицу посетят звезды мирового джаза: бразильская певица Таня МАРИЯ и польское трио Марцина ВАСИЛЕВСКОГО, американские музыканты – Дэвид КРАКАУЭР и Madness Orchestra, квартет барабанщика Антонио САНЧЕСА (Antonio Sanchez) и квинтет басиста Стива СВОЛЛОУ (с участием знаменитой пианистки и органистки Карлы БЛЭЙ). Завершат программу фестиваля настоящие звезды smooth-джаза – американская группа Fourplay.

Первыми на сцену Октябрьского дворца 28 октября выйдут знаменитые польские музыканты, артисты легендарного лейбла ECM – трио М.ВАСИЛЕВСКОГО (Marcin Wasilewski Trio). Пианист и композитор М.ВАСИЛЕВСКИЙ, контрабасист Славомир КУРКЕВИЧ и барабанщик Михал МИСКЕВИЧ играют вместе уже почти 20 лет.

Во втором отделении первого фестивального дня впервые в Украине выступит кларнетист с мировым именем Дэвид КРАКАУЭР (David KRAKAUER) в сопровождении Madness Orchestra. Музыкант с начала 90-х годов прошлого века тесно сотрудничает со знаменитым авангардным музыкантом и композитором Джоном ЗОРНОМ. В программе, с которой Д.КРАКАУЭР посетит Киев, прозвучат композиции из масштабного проекта The Book of Angels, отобранные лично Дж.ЗОРНОМ, а также авторская музыка кларнетиста.

Второй фестивальный день – 29 октября – откроет американский квартет Антонио САНЧЕСА Migration. Ансамбль получил свое название от первого и пока единственного студийного альбома, записанного знаменитым барабанщиком А.САНЧЕСОМ в качестве лидера. Диск вышел в 2007 году, и журналисты популярного джазового ресурса «All About Jazz» назвали его одним из лучших дебютов года. К тому времени мексиканского музыканта А.САНЧЕСА уже давно зачисляли к выдающимся барабанщикам своего поколения. Он стал популярным, гастролируя с Dizzy Gillespie`s United Nation Orchestra. Позже был участником трио Данило ПЕРЕСА, Pat Metheny Group и трио Пэта МЕТИНИ (вместе с Крисченом МАКБРАЙДОМ).

В субботу, 29 октября, также на сцену выйдет настоящая звезда бразильского джаза – певица Таня МАРИЯ и ее Viva Brazil Quartet. Музыкальный стиль, в котором работает Т.МАРИЯ, невозможно определить несколькими словами. Безусловно, это бразильская музыка, в которой смешались элементы джаза, поп-музыки, самбы, ритм-н-блюза, боса-новы, фанка.

В третий день фестиваля «Jazz in Kiev 2011» – 30 октября – впервые в Украине даст концерт известный басист Стив СВОЛЛОУ (Steve Swallow) со своим квинтетом, в составе которого Киев также посетит легендарная пианистка, органистка и бэнд-лидер Карла БЛЭЙ. С.СВОЛЛОУ неоднократно занимал первые места в ежегодном чарте лучших басистов журнала Down Beat как в колонке читателей, так и в колонке критиков.

Закрывать фестивальную программу будут звезды smooth-джаза – американская супер-группа Fourplay, в составе которой клавишник Боб ДЖЕЙМС, басист Натан ИСТ, барабанщик Харви МЭЙСОН и гитарист Чак ЛОУБ. В своем творчестве музыканты искусно совмещают мелодику R&B и поп-музыки с джазовой импровизацией. На счету Fourplay 20 лет успешной карьеры, более десятка студийный альбомов, а также несколько номинаций на Grammy Awards и почетная награда Конгресса США Congressional Record за выдающийся вклад в развитие музыкальной индустрии.

В рамках фестиваля традиционно пройдут другие мероприятия. В частности, детский джазовый мастер-класс, который ведущий фестиваля Алексей КОГАН в этот раз проведет под открытым небом – на Пейзажной аллее. Кроме того, непосредственно в дни фестиваля киевляне смогут посетить бесплатные мастер-классы джазовых звезд, которые уже стали фирменным знаком фестиваля. Местом проведения мастер-классов неизменно остается Культурно-образовательный центр «Мастер Класс».

Программа фестиваля постоянно дополняется, обо всех изменениях можно узнать на сайте www.jazzinkiev.com.

Ведущий фестиваля – А.КОГАН.