PR-кампания ЕВРО-2012: немцы советуют делать ставку на Кличко, Шеву и Андруховича

Работать над имиджем Украины, чтобы привлечь как можно больше иностранных туристов на чемпионат Европы по футболу ЕВРО-2012, иностранные эксперты советуют уже сегодня. За рубежом мало знают об Украине, поэтому количество посетителей футбольного турнира может оказаться меньше прогнозируемого, передает Немецкая волна.

Готовя PR-кампанию к ЕВРО-2012, немецкие эксперты советуют делать ставку на братьев Кличко, Андрея Шевченко и современных украинских писателей, например Андруховича или Дереша. Именно этих людей иностранцы отождествляют с Украиной и именно их имидж можно эффективно использовать для привлечения туристов на футбольный турнир, считает руководитель немецкой консалтинговой компании по туризму Фольк Ганке. Также общественные организации и журналисты могли бы выступить лоббистами страны за рубежом. «Нужно постоянно делать новости об Украине, чтобы она постоянно была на устах. А общественные организации могут распространять информацию через свои сети и сотрудничество со своими коллегами», - убежден Ганке. Представители Восточного комитета немецкой экономики предлагают украинцам больше внимания уделить развитию гостиничной инфраструктуры и системы развлекательных комплексов. Кроме этого, немецкие эксперты отмечают, что до 2012 года в Украине следует ввести дешевые авиарейсы, которыми могли бы воспользоваться болельщики из Европы, где авиатранспорт является более распространенным, чем железная дорога.