Италия, Греция и Турция договорились построить новый газопровод

Италия, Греция и Турция подписали сегодня в Риме договор о строительстве нового газопровода для транспортировки газа в Европу из Каспийского бассейна и Ближнего Востока, сообщили РИА Новости в пресс-службе крупной итальянской газовой компании Edison, которая примет участие в разработке проекта.

"Начало использования газопровода намечено на 2012 год, он позволит диверсифицировать источники поставок газа, способствуя в то же время повышению конкуренции", - сообщил собеседник агентства.

В межправительственном соглашении подчеркивается, что газопровод будет поставлять природный газ из Каспийского моря и Ближнего Востока через территорию Турции в Грецию, а оттуда - в Италию.

По словам представителя пресс-службы Edison, "заключив этот формальный акт, правительства трех стран признают стратегическую важность транзитного коридора газа и обязываются поддерживать деятельность индустриальных субъектов, подключенных к реализации проекта".

В строительстве газопровода примут участие итальянская корпорация Edison, греческие компании Depa и Desfa, а также турецкая компания Botas.

Соглашение о строительстве газопровода подписали министр экономического развития Италии Пьерлуиджи Берсани (Pierluigi Bersani), министр экономики Греции Димитрис Сиуфас (Dimitris Sioufas) и министр энергетики и природных ресурсов Хильми Гюлер (Hilmi Guler).

Маршрут газопровода начнется в турецком городе Карачабей, откуда труба пойдет в северный греческий город Комотини. Затем газ пойдет по уже построенной ветке до Неа Месимврия (Греция) с ответвлением к Афинам. Далее по греческой территории будет построено 305 километров трубопровода в порт Ставролименас на западе Греции, и последний участок длиной 212 километров пройдет в порт Отранто на юго-востоке Италии по дну Адриатического моря.

Оценочная стоимость греческо-итальянского участка газопровода составит 300 миллионов евро.