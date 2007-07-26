Черновецкий закручивает гайки

Киевский городской председатель Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ подписал распоряжение, которым устанавливаются дополнительные условия при назначении частичных компенсаций для граждан, которые имеют долги по оплате жилищно-коммунальных услуг.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской городской государственной администрации, по словам заместителя председателя КГГА Ирэны КИЛЬЧИЦКОЙ, основным положением распоряжения КГГА „О внесении изменений и дополнений в Порядок предоставления частичных компенсаций населению города Киева на оплату жилищно-коммунальных услуг" является усиление ответственности граждан за своевременную оплату жилищно-коммунальных услуг и обеспечение адресности предоставления компенсаций малообеспеченным слоям населения.

Согласно распоряжению, с 1 июля 2007 года установлено, что в случае возникновения задолженности за жилищно-коммунальные услуги до 1 декабря 2006 года, компенсация назначается при условии заключения договоров о реструктуризации этой задолженности. В случае возникновения задолженности после 1 декабря 2006 года гражданин получает право на назначение компенсации на следующий период после представления документов, которые подтверждают погашение этой задолженности.