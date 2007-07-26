116 населенных пунктов Украины до сих пор без света

На сегодняшнее утро из-за ненастья остаются обесточенными 116 населенных пунктов в четырех областях Украины.

Как сообщили УНИАН в Министерстве по вопросам чрезвычайных ситуаций, в частности, в Волынской области без электроснабжения остаются 48 н.п., в Харьковской - 27 н.п. (обесточенные в ночь с 25 на 26 июля), в Житомирской - 23 н.п. и в Ривненской - 18 н.п.

Как сообщалось, в ночь с 24 на 25 июля в результате сложных погодных условий (грозовые дожди, шквалистые порывы ветра) и из-за срабатывания систем аварийной защиты ЛЭП в одиннадцати областях произошло обесточивание 153 населенных пунктов, а именно: в Волынской - 53 н.п., Житомирской - 32 н.п., Ривненской - 14 н.п., Херсонской - 11 н.п., Николаевской - 11 н.п., Ивано-Франковской - 10 н.п., Львовской - 9 н.п., Одесской - 7 н.п., Закарпатской - три н.п., Черниговской - 2 н.п. и Черкасской - 1 н.п.

Вчера, 25 июля, было восстановлено электроснабжение в Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской, Николаевской, Одесской, Херсонской, Черкасской и Черниговской областях.

Для восстановления электроснабжения привлечены аварийные бригады облэнерго.