В Крыму объявили штормовое предупреждение

Крымское управление Министерства чрезвычайных ситуаций объявило на воскресенье и понедельник, 16 и 17 октября, штормовое предупреждение в регионе из-за прогнозируемого ухудшения погодных условий.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ведомства.

Согласно данным гидрометеорологического центра, в Крыму ожидаются сильные ливни, в горах - с мокрым снегом.

Непогоду будет сопровождать усиление северо-западного ветра скоростью 15-20 метров в секунду, местами порывы до 27 м/с.