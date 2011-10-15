В Крыму объявили штормовое предупреждение
12:13, 15 октября 2011Общество
1418
Крымское управление Министерства чрезвычайных ситуаций объявило на воскресенье и понедельник, 16 и 17 октября, штормовое предупреждение в регионе из-за прогнозируемого ухудшения погодных условий.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ведомства.
Согласно данным гидрометеорологического центра, в Крыму ожидаются сильные ливни, в горах - с мокрым снегом.
Непогоду будет сопровождать усиление северо-западного ветра скоростью 15-20 метров в секунду, местами порывы до 27 м/с.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter