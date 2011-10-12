Спецназу пришлось попотеть, чтобы изъять у жителя Тореза арсенал оружия

В городе Торезе Донецкой области у одного из местных жителей правоохранители изъяли арсенал оружия - около 40 различных наименований.

Об этом УНИАН сегодня сообщили в Отделе по связям с общественностью Главного управления МВД Украины в Донецкой области.

В сообщении отмечается, что вчера в ходе проведения розыскных мероприятий по выявлению преступлений, связанных с незаконным оборотом оружия и взрывчатки, был установлен 43-летний житель города Тореза, подозреваемый в хранении и сбыте оружия. Учитывая возможность оказания сопротивления, в операции по задержанию подозреваемого были задействованы сотрудники спецподразделений «Сокол» и «Беркут».

В ходе двухдневных обысков у злоумышленника было обнаружено и изъято 36 различных наименований оружия и боеприпасов, в числе которых ручной гранатомёт, 2 автомата Калашникова, 5 обрезов, 4 пистолета, 3 гранаты.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ст.263 Уголовного кодекса Украины – «Незаконное обращение с оружием, боеприпасами и взрывчатыми веществами».