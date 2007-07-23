Рабочая группа ВТО не утвердила доклад, определяющий условия вступления Украины

Рабочая группа Всемирной торговой организации не утвердила окончательную версию доклада, определяющего условия вступления Украины в ВТО, по итогам заседания в Женеве в понедельник.

Рабочая группа обсуждала шестую редакцию доклада, которая, как надеялась украинская сторона, могла стать финальной.

Как сообщил журналистам представитель секретариата организации, в августе-сентябре Украина должна внести в документ необходимые поправки и представить на рассмотрение рабочей группы новую, седьмую версию доклада.

Следующее заседание рабочей группы по присоединению Украины к ВТО может состояться в начале октября.

Глава украинской делегации, заместитель министра экономики Украины Валерий ПЯТНИЦКИЙ сказал журналистам, что Украина по-прежнему надеется завершить процесс присоединения к ВТО до конца 2007 года.

"У нас в основном согласован текст доклада рабочей группы, то есть проведена очень большая работа. Мы выходим на окончательные шаги", - сказал он.

По словам В.ПЯТНИЦКОГО, Украине осталось принять ряд нормативных документов, чтобы привести свое законодательство в соответствие с нормами ВТО.

"В Женеве остается техническая работа, а потом принятие нормативных документов. Мы нацелены на то, чтобы максимально быстро все это делать - буквально в ближайшие несколько месяцев", - сказал он.

Украине также необходимо завершить двусторонние переговоры о вступлении в ВТО с Киргизией.

Рабочая группа по присоединению Украины к ВТО, объединяющая 44 страны (Евросоюз как одна страна), была создана в декабре 2003 года.

Как сообщал УНИАН, 27 июня министр экономики Украины Анатолий КИНАХ заявил, что работа по подготовке вступления Украины в ВТО находится на финишном этапе. “Очень позитивно повлиял на содержание переговоров факт принятия последнего пакета законопроектов по адаптации украинского законодательства к условиям ВТО”.