Рабочая группа ВТО не утвердила доклад, определяющий условия вступления Украины
Шестая редакция не стала финальной, как ожидали
Рабочая группа Всемирной торговой организации не утвердила окончательную версию доклада, определяющего условия вступления Украины в ВТО, по итогам заседания в Женеве в понедельник.
Рабочая группа обсуждала шестую редакцию доклада, которая, как надеялась украинская сторона, могла стать финальной.
Как сообщил журналистам представитель секретариата организации, в августе-сентябре Украина должна внести в документ необходимые поправки и представить на рассмотрение рабочей группы новую, седьмую версию доклада.
Следующее заседание рабочей группы по присоединению Украины к ВТО может состояться в начале октября.
Глава украинской делегации, заместитель министра экономики Украины Валерий ПЯТНИЦКИЙ сказал журналистам, что Украина по-прежнему надеется завершить процесс присоединения к ВТО до конца 2007 года.
"У нас в основном согласован текст доклада рабочей группы, то есть проведена очень большая работа. Мы выходим на окончательные шаги", - сказал он.
По словам В.ПЯТНИЦКОГО, Украине осталось принять ряд нормативных документов, чтобы привести свое законодательство в соответствие с нормами ВТО.
"В Женеве остается техническая работа, а потом принятие нормативных документов. Мы нацелены на то, чтобы максимально быстро все это делать - буквально в ближайшие несколько месяцев", - сказал он.
Украине также необходимо завершить двусторонние переговоры о вступлении в ВТО с Киргизией.
Рабочая группа по присоединению Украины к ВТО, объединяющая 44 страны (Евросоюз как одна страна), была создана в декабре 2003 года.
Как сообщал УНИАН, 27 июня министр экономики Украины Анатолий КИНАХ заявил, что работа по подготовке вступления Украины в ВТО находится на финишном этапе. “Очень позитивно повлиял на содержание переговоров факт принятия последнего пакета законопроектов по адаптации украинского законодательства к условиям ВТО”.