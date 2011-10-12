Начальника сумского земкадастра поймали на взятке

В Сумах за взятку задержан начальник регионального филиала государственного предприятия «Центр государственного земельного кадастра».

Как сообщили УНИАН в пресс-центре УСБУ в Сумской области, установлено, что на протяжении нескольких месяцев это должностное лицо требовало у жителя г. Сумы 4 тыс. 750 дол. за передачу тому, как владельцу, государственного акта на земельный участок, расположенный в Сумском районе.

Должностное лицо было задержано сотрудниками СБУ и прокуратуры во время получения части взятки в сумме 3 тыс. дол. в собственном автомобиле.

В отношении злоумышленника прокуратурой Сумской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 («получение взятки, соединенное с ее вымогательством») Уголовного кодекса Украины.

Наказание, предусмотренное законодательством за совершение такого вида преступления, – лишение свободы на срок от пяти до десяти лет.