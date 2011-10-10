В Севастополе обнаружили пушку времен Второй мировой

В Севастополе члены поискового отряда «Береговая оборона» обнаружили артиллерийское орудие весом более 2 тонн, калибра 100 мм, снятое в годы Второй мировой войны с советской подводной лодки для установки на подступах к городу с целью отражения наступающих немецких войск,.

Как передает корреспондент УНИАН, орудие было выявлено во время расчистки дота №56 в районе села Верхне-Садовое, где члены поискового отряда заметили торчавший из земли кусок металла.

«Находка была абсолютно неожиданной: дот находится буквально у дороги», – сообщил журналистам руководитель отряда «Береговая оборона» Александр НЕМЕНКО.

По его словам, извлечь орудие из дота удалось совместными усилиями «Береговой обороны», Севастопольского объединения поисковых отрядов «Долг», жителей поселка и сотрудников «Диорамы обороны Севастополя» (которая является одним из объектов Национального музея Героической обороны и освобождения Севастополя) с применением трактора.

По данным сотрудников «Диорамы обороны Севастополя», в последние десятилетия в городе и на его окраинах подобных объектов периода Второй мировой войны не находили. Находку передадут в фонды Нацмузея, в дальнейшем ее планируется выставить среди других экспонатов «Диорамы обороны Севастополя», что на Сапун-горе.