Экс-начальнику отдела милиции светит 10 лет с конфискацией

Следственным отделом прокуратуры Киева закончено расследование и направлено в суд уголовное дело по обвинению бывшего начальника территориального отделения милиции одного из районов столицы в злоупотреблении властью и приобретении, хранении, перевозке с целью сбыта и сбыте особо опасных наркотических средств.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе столичной прокуратуры, дело возбуждено по ч. 3 ст. 364 и ч. 2 ст. 307 Уголовного кодекса Украины.

По информации прокуратуры Киева, экс-начальник территориального отделения милиции в течение ноября 2009 г. неоднократно покупал, хранил, перевозил и передавал для последующего сбыта жителю столицы особо опасные наркотические средства, в частности, героин и опий. Во время проведения оперативных мер – контрольной закупки наркотиков указанный сотрудник милиции был задержан и судом была избрана мера пресечения - содержание под стражей.

В соответствии с Уголовным кодексом Украины, за совершение таких преступлений предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет с конфискацией имущества.