Интересы Украины будет отстаивать Нобелевский лауреат

Лауреат Нобелевской премии 2007 года, американский ученый-эколог Вудроу КЛАРК по приглашению министра экологии и природных ресурсов Украины Николая ЗЛОЧЕВСКОГО согласился присоединиться к группе экспертов, которая будет отстаивать интересы Украины на заседании Комитета по соблюдению Киотского протокола Конвенции об изменении климата.

Об этом УНИАН сообщили в Министерствео экологии и природных ресурсов.

Заседание состоится 11-12 октября в Бонне (Германия). Комитет по соблюдению Киотского протокола рассмотрит отчет Украины о ведении Кадастра выброса парниковых газов в 2008-2009 годах.

Согласно предварительному решению комитета, кадастр «был не достаточно прозрачным, последовательным, сравнительным, полным и точным».

«Мы уже подготовили отчет о соблюдении Киотского протокола в 2010-м, в нем мы уверены. Но нам приходится исправлять ошибки, допущенные прошлым правительством в 2008-2009 годах, - отметил Н.ЗЛОЧЕВСКИЙ. - Надеюсь, мы справимся, и наша позиция будет с пониманием воспринята Комитетом по соблюдению Киотского протокола. Поддержка со стороны такого авторитетного ученого-эколога, как Вудроу КЛАРК, дает нам уверенность, что мы находимся на правильном пути в реализации Киотского протокола в Украине».

В.КЛАРК стал лауреатом Нобелевской премии за 2007 год совместно с вице-президентом США Альбертом ГОРОМ за работу над Третьим отчетом Межправительственного Бюро ООН по изменению климата. В.КЛАРК считается основателем и разработчиком экономических и технических основ для развития и коммерческого использования альтернативных источников энергии в развивающихся странах. Сейчас В.КЛАРК консультирует ведущие коммерческие компании и правительства по всему миру в области экологии, изменения климата, альтернативных источников энергии.