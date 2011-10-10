В Киеве будет бал хризантем

14 октября, на праздник Покрова Пресвятой Богородицы, в Печерском ландшафтном парке впервые откроется выставка хризантем.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации.

Создавать осенние цветочные экспозиции для киевлян и гостей города будут районные коммунальные предприятия по содержанию зеленых насаждений коммунальной корпорации «Киевзеленстрой».

«Мы проведем среди школьников конкурс на лучшую ландшафтную композицию из осенних цветов. Привлекая их к выставке, мы стремимся привить эстетический вкус и любовь детей к цветущим растениям и природе в целом. Компетентное жюри выберет лучших, победителей ждут подарки», - подчеркнул генеральный директор коммунального объединения«Киевзеленстрой» Николай НАЗАРЕНКО.

Создание и высадка цветущих пано школьниками и работниками районных КП СЗН будет проходить в течение трех дней: с 14 по 16 октября. Все желающие могут посетить парк и поддержать участников.

Продлится осенний бал хризантем до 30 октября.