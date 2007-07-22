Авария украинского автобуса в Польше: есть погибший и раненые

Один человек погиб и 5 ранены в воскресенье в аварии автобуса, ехавшего из Германии в Украину. Как передает Радио Свобода, трагедия произошла в юго-западной Польше на автостраде на границе Опольского и Силезского воеводства.

По сообщению польского телевидения, погиб гражданин Украины и ранены граждане Польши, Украины и Германии.

Раненых отвезли в больницы в городах Стжельце Опольски и Ополе. В тяжелом состоянии водитель украинского автобуса и 33-летняя гражданка Украины.

В ночное время автобус без заднего колеса стоял на боковой (аварийной) полосе дороги, за которым якобы остановился грузовик. В этот грузовик на скорости врезался другой грузовик, а за ним друг за другом два легковых автомобиля.

Полиция проводит расследование, в частности, пытается выяснить – почему из поврежденного автобуса на аварийной полосе не были выведены люди.

Автобус с 50-ю пассажирами ехал из Германии в Крым. Транспортная фирма направила в Польшу другой автобус.