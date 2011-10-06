1-ая вице-мисс Вселенная-2011 Олеся Стефанко даст пресс-конференцию

В пятницу, 7 октября, 1-ая вице-Мисс Вселенная - 2011 Олеся Стефанко представит программу своей деятельности в новой для себя ипостаси – одной из первых красавиц мира.

Презентация программы состоится во время пресс-конференции, посвященной участию и победе Украины в самом престижном конкурсе красоты в мире. За всю историю участия Украины в международных конкурсах красоты – это лучший результат.

На пресс-конференции также будет присутствовать владелица конкурса «Мисс Украина Вселенная» Александра Николаенко.

Пресс-конференция состоиться в Национальном университете «Одесская юридическая академия», по адресу: г.Одесса, ул. Фонтанская дорога, 23

Дата и время проведения: 7 октября 2011г в 11.00 часов.

Акредитация по тел.: 093 290 59 78, Мария Шевченко.

Дополнительная информация по тел.: 050 462 23 67, Анна Филимонова