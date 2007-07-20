Блок Тимошенко передал 200 тонн питьевой воды в пострадавшие сёла

Сегодня Львовская, Закарпатская и Ровенская областные организации Блока Юлии Тимошенко, по поручению лидера БЮТ Юлии ТИМОШЕНКО, направили жителям сел, пострадавших от техногенной катастрофы на Львовщине, 200 тонн питьевой воды.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе БЮТ, сейчас первые сто тонн в бутылках емкостью 1,5 литра уже раздаются жителям пострадавших районов.