Блок Тимошенко передал 200 тонн питьевой воды в пострадавшие сёла
19:16, 20 июля 2007Общество
945 0
В бутылках по 1,5 литра
Сегодня Львовская, Закарпатская и Ровенская областные организации Блока Юлии Тимошенко, по поручению лидера БЮТ Юлии ТИМОШЕНКО, направили жителям сел, пострадавших от техногенной катастрофы на Львовщине, 200 тонн питьевой воды.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе БЮТ, сейчас первые сто тонн в бутылках емкостью 1,5 литра уже раздаются жителям пострадавших районов.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter