Черновецкий разрешил киевлянам ходить без марлевых повязок

Киевский городской председатель Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ подписал распоряжение, которым запрещается вблизи Киева перевозить вещества, которые могут представлять экологическую опасность.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил сегодня на пресс-конференции.

В частности, по его словам, такое распоряжение касается как автомобильного транспорта, так и транспорта Юго-Западной железной дороги.

В то же время Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ отметил, что на сегодня авария во Львовской области не несет экологической угрозы для киевлян.

По его словам, он сегодня утром выяснял все обстоятельства этой чрезвычайной ситуации. «Поэтому могу с уверенностью сказать, что можно ходить без марлевых повязок», - сказал Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ.

Кроме того, мэр Киева сообщил, что подписал сегодня распоряжение, согласно которому соответствующие органы должны информировать жителей столицы о «поведении так называемого фосфорного облака». «Киевляне должны чувствовать себя за моей спиной в безопасности», - сказал Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ.

Он также отметил, что столичная власть готова предоставить лечебные заведения для детей, которые пострадали в результате катастрофы в Львовской области.