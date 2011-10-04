Дубилет: Принцип «знай своего клиента» будет стимулировать кредитный рынок

«Решение Национального банка Украины о введении идентификации клиентов при обмене валют – это правильное решение, которое будет способствовать качественному изменению уровня обслуживания клиентов в банках и развитию рынка потребкредитования».

Об этом заявил председатель правления «ПриватБанка» Александр ДУБИЛЕТ, сообщили УНИАН в пресс-службе банка.

По его словам, идентификация клиента при любой банковской операции – это обязательное требование FATF и нормальная практика в Европе и мире. И такой порядок проведения обмена валют не должен создавать проблем для клиента, если, конечно же, банк технологически готов к этому.

«Мы уже внедрили в банке такую технологию проведения обмена валют, с соблюдением всех требований НБУ, которая занимает у клиента буквально 1-2 минуты, скоро любой человек сможет без проблем купить валюту в наших банкоматах, - говорит А.ДУБИЛЕТ. – Уверен, что и большинство украинских банков будут менять технологии обслуживания клиентов в сторону инноваций и безбумажных технологий, от чего выиграют сами же клиенты».

По мнению А.ДУБИЛЕТА, введение новых правил обмена валют в конечном итоге приведет к снижению теневого оборота, увеличению монетарной базы и повысит возможности банков по кредитованию. Кроме того, принцип «знай своего клиента» позволит банкам активизировать работу на рынке потребкредитования. «Банки осторожно дают кредиты, если не знают, кто за ними приходит, - отметил А.ДУБИЛЕТ. - Если же банк знает своего клиента, у него появляется гораздо больше возможностей получить кредит на более лояльных условиях».

Справка УНИАН. Нацбанк постановлением №278 обязал банки с 23 сентября 2011 года осуществлять валютно-обменные операции с физическими лицами на сумму до 50 тыс. грн. при предъявлении документа, удостоверяющего личность. При проведении операций сверх указанной суммы работник банка также должен зафиксировать серию и номер паспорта (другого документа, который удостоверяет личность), дату выдачи и орган, который его выдал, местожительство (регистрации), идентификационный номер лица (при наличии).